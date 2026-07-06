Битва в небі визначить результат війни РФ проти України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни Росії проти України перемістилася з суші та моря в повітря, тому саме "битва в небі" визначить результат довготривалого конфлікту.
Про це він сказав в інтерв’ю для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Вирішальна битва в небі
За словами Зеленського, завдяки вітчизняним морським безпілотникам Україна вже зуміла повністю відтіснити Чорноморський флот РФ із західної акваторії Чорного моря, а українські піхотинці ціною жертв зупинили просування ворога на суходолі. Тепер доля війни вирішується у повітрі.
"Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, і якщо ви відмовите йому в домінуванні на морі — як ми зробили з нашими військово-морськими безпілотниками, які відганяють російський флот — тоді наступним полем бою стане небо. І, чесно кажучи, у цьому змаганні набагато менше значення має, чия територія більша. Ми перейшли в повітряну сферу. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні", — наголосив президент.
"Якщо наші партнери не залишать Україну, а кожен кілометр російського просування й надалі коштуватиме ворогу десятків тисяч військових, то вирішальна боротьба відбуватиметься в небі. Бо небо визначить результат цієї війни", –– сказав голова держави.
Проблема з ППО
На саміті НАТО в Анкарі Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами, щоб спробувати переконати їх надіслати більше систем протиповітряної оборони й наполягатиме, щоб країни НАТО допомогли Україні створити власні системи ППО.
"Європа повинна припинити проявляти недбалість у цьому питанні. Вона повинна ділитися технологіями й промисловими можливостями з іншими країнами, бо "петріотів" ніколи не вистачить на всіх", — сказав він.
Також в інтервʼю президент заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом в суботу той назвав українську кампанію з далекобійних ударів у РФ "дуже хорошою".
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- війська б РФ зупинились об міни і лінії оборони які були навмисне знищені
- війська були спеціально відведені
- балістика була спеціально знищена
....
Більше того ми УЖЕ ЗНАЄМО
- що ЗЕ дав наказ підірвати всі мости через Дніпро що здало б 55% території чи всю Лівобережну Україну
- також ми знаємо що за 2 дня до вторгення ЗЕ переховував свої гроші а не ЕКСТРЕННО евакуював дітей яких потім викрала РФ- БО ДІТИ ЙОМУ ДО ОДНОГО МІСЦЯ А БАБКИ ТРЕБА СВОЇМ ДІТЯМ