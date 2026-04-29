Позиції України на полі бою зараз найсильніші за останні 10 місяців. Росія не перемагає, - Зеленський

Позиції України на полі бою покращилися за останні декілька місяців, а Росія не перемагає у війні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Про фронт

"До речі, Росія не перебуває в сильній позиції. Вони не перемагають. Ми перебуваємо в найкращій позиції за останні 9–10 місяців, я маю на увазі на полі бою, але в будь-якому разі краще зупинити війну", — сказав президент.

Енергетичне перемир'я

  • Зеленський також повідомив, що Україна встояла перед тиском партнерів, які закликали зменшити удари по російській енергетичній інфраструктурі через глобальні енергетичні проблеми, пов’язані з Близьким Сходом.

"Ми отримали повідомлення від партнерів, що через цю проблему на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати певну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру в Росії. І, звичайно, я сказав "ні", ми будемо реагувати... ніхто не пропонував нам енергетичного перемир’я. Ми відкриті до цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином", – сказав він.

Допомога України на Близькому Сході

Зеленський зазначив, що Україна надавала допомогу за межами Європи, зокрема підтримку, пов’язану з операціями США, хоча він припустив, що про цю співпрацю, можливо, не повідомлялося публічно.

"По-перше, те, що ми зробили, ми надіслали кільком країнам, які нас про це попросили, і не лише на Близькому Сході", — сказав він.

"Деякі різні установи у Сполучених Штатах також попросили нас про підтримку, і, звичайно, ми є партнерами, і ми вирішили це зробити", — зауважив Зеленський, зазначивши, що це включало допомогу американським базам.

"Якщо Сполучені Штати вважають, що вони нас не просили, гаразд", - додав він.

Після корупційного скандалу твоїх друзів ,цілий вечір коментарі ні про що .
29.04.2026 21:31 Відповісти
Не перемагає - але вже долізли в Констянтинівці до жд вокзала
29.04.2026 21:34 Відповісти
Так , 10 місяців тому Покровськ та Мирноград були ще повністю українськими , а тепер вже всередені Константинівки йдуть бої ... на черзі Слов'янськ та Дружківка , а за ними недалеко знаходиться вже Краматорськ.

А ЦАР повештається по закордонах , щось прийме і таке несе ... нема слів , окрім матюків !
29.04.2026 23:49 Відповісти
То чому, як казав великий комік, він і далі бездарно просирає наші території і людей?
29.04.2026 21:45 Відповісти
Торецьк, Покровськ, Мирноград Гуляйполе. Чого ж хорошого і де бачить потужний стратег?
29.04.2026 21:49 Відповісти
То что ******** не побеждает это понятно, важно чтобы Украина побеждала а для этого надо ******* по болотам днём и ночью без перекуров и перекусов...
29.04.2026 22:02 Відповісти
Халва,халва!!!
29.04.2026 22:02 Відповісти
На нари мудака обкуреного!
29.04.2026 22:20 Відповісти
29.04.2026 22:45 Відповісти
Розкажи людям в Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Харкові, Херсоні які втратили, життя, здоров'я, домівки, дітей , бізнес, а те що почуєш у відповідь, бажано щоб охорони поруч не було тобі дуже сподобається, але це буде останнє...
29.04.2026 23:02 Відповісти
Щоб були найкращі позиції а не просто гучні гасла, необхідно щось робити з орківською авіацією та Кабами, а для цього треба хоча б балістику на 700 км..
29.04.2026 23:03 Відповісти
Немає нічого страшнішого під час війни, ніж брехня і брехуни...
29.04.2026 23:05 Відповісти
Уточняю - Немає нічого страшнішого під час війни, ніж предатели и порхатые агенты параши.
29.04.2026 23:43 Відповісти
Москву та Московський НПЗ ніхто не чіпає.
29.04.2026 23:18 Відповісти
Цікаво, хтось ще вважає цього просроченого торчка-мародера легітимним Президентом України?
29.04.2026 23:46 Відповісти
 
 