Позиції України на полі бою зараз найсильніші за останні 10 місяців. Росія не перемагає, - Зеленський

Позиції України на полі бою покращилися за останні декілька місяців, а Росія не перемагає у війні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Про фронт

"До речі, Росія не перебуває в сильній позиції. Вони не перемагають. Ми перебуваємо в найкращій позиції за останні 9–10 місяців, я маю на увазі на полі бою, але в будь-якому разі краще зупинити війну", — сказав президент.

Енергетичне перемир'я

Зеленський також повідомив, що Україна встояла перед тиском партнерів, які закликали зменшити удари по російській енергетичній інфраструктурі через глобальні енергетичні проблеми, пов’язані з Близьким Сходом.

"Ми отримали повідомлення від партнерів, що через цю проблему на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати певну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру в Росії. І, звичайно, я сказав "ні", ми будемо реагувати... ніхто не пропонував нам енергетичного перемир’я. Ми відкриті до цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином", – сказав він.

Допомога України на Близькому Сході

Зеленський зазначив, що Україна надавала допомогу за межами Європи, зокрема підтримку, пов’язану з операціями США, хоча він припустив, що про цю співпрацю, можливо, не повідомлялося публічно.

"По-перше, те, що ми зробили, ми надіслали кільком країнам, які нас про це попросили, і не лише на Близькому Сході", — сказав він.

"Деякі різні установи у Сполучених Штатах також попросили нас про підтримку, і, звичайно, ми є партнерами, і ми вирішили це зробити", — зауважив Зеленський, зазначивши, що це включало допомогу американським базам.

"Якщо Сполучені Штати вважають, що вони нас не просили, гаразд", - додав він.

