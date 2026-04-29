Позиции Украины на поле боя сейчас самые сильные за последние 10 месяцев. Россия не побеждает, - Зеленский
Положение Украины на поле боя улучшилось за последние несколько месяцев, а Россия не побеждает в войне.
Об этом президент Владимир Зеленскийсказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.
О фронте
"Кстати, Россия не находится в сильной позиции. Они не побеждают. Мы находимся в лучшей позиции за последние 9–10 месяцев, я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше остановить войну", - сказал президент.
Энергетическое перемирие
- Зеленский также сообщил, что Украина устояла перед давлением партнеров, которые призывали уменьшить удары по российской энергетической инфраструктуре из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.
"Мы получили сообщение от партнеров, что из-за этой проблемы на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать определенную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал "нет", мы будем реагировать... никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом", - сказал он.
Помощь Украины на Ближнем Востоке
Зеленский отметил, что Украина оказывала помощь за пределами Европы, в частности - поддержку, связанную с операциями США, хотя он предположил, что об этом сотрудничестве, возможно, не сообщалось публично.
"Во-первых, то, что мы сделали, мы отправили нескольким странам, которые нас об этом попросили, и не только на Ближнем Востоке", - сказал он.
"Некоторые различные учреждения в Соединенных Штатах также попросили нас о поддержке, и, конечно, мы являемся партнерами, и мы решили это сделать", - отметил Зеленский, указав, что это включало помощь американским базам.
"Если Соединенные Штаты считают, что они нас не просили, - ладно", - добавил он.
