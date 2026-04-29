РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте Зеленский о ситуации на фронте Установление энергетического перемирия
1 301 17

Позиции Украины на поле боя сейчас самые сильные за последние 10 месяцев. Россия не побеждает, - Зеленский

зсу

Положение Украины на поле боя улучшилось за последние несколько месяцев, а Россия не побеждает в войне.

Об этом президент Владимир Зеленскийсказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О фронте

"Кстати, Россия не находится в сильной позиции. Они не побеждают. Мы находимся в лучшей позиции за последние 9–10 месяцев, я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше остановить войну", - сказал президент.

Энергетическое перемирие

  • Зеленский также сообщил, что Украина устояла перед давлением партнеров, которые призывали уменьшить удары по российской энергетической инфраструктуре из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.

"Мы получили сообщение от партнеров, что из-за этой проблемы на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать определенную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал "нет", мы будем реагировать... никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом", - сказал он.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Зеленский отметил, что Украина оказывала помощь за пределами Европы, в частности - поддержку, связанную с операциями США, хотя он предположил, что об этом сотрудничестве, возможно, не сообщалось публично.

"Во-первых, то, что мы сделали, мы отправили нескольким странам, которые нас об этом попросили, и не только на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Некоторые различные учреждения в Соединенных Штатах также попросили нас о поддержке, и, конечно, мы являемся партнерами, и мы решили это сделать", - отметил Зеленский, указав, что это включало помощь американским базам.

"Если Соединенные Штаты считают, что они нас не просили, - ладно", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (24072) россия (97318) война в Украине (8127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Не перемагає - але вже долізли в Констянтинівці до жд вокзала
показать весь комментарий
29.04.2026 21:34 Ответить
+8
Після корупційного скандалу твоїх друзів ,цілий вечір коментарі ні про що .
показать весь комментарий
29.04.2026 21:31 Ответить
+7
Торецьк, Покровськ, Мирноград Гуляйполе. Чого ж хорошого і де бачить потужний стратег?
показать весь комментарий
29.04.2026 21:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так , 10 місяців тому Покровськ та Мирноград були ще повністю українськими , а тепер вже всередені Константинівки йдуть бої ... на черзі Слов'янськ та Дружківка , а за ними недалеко знаходиться вже Краматорськ.

А ЦАР повештається по закордонах , щось прийме і таке несе ... нема слів , окрім матюків !
показать весь комментарий
29.04.2026 23:49 Ответить
То чому, як казав великий комік, він і далі бездарно просирає наші території і людей?
показать весь комментарий
29.04.2026 21:45 Ответить
показать весь комментарий
То что ******** не побеждает это понятно, важно чтобы Украина побеждала а для этого надо ******* по болотам днём и ночью без перекуров и перекусов...
показать весь комментарий
29.04.2026 22:02 Ответить
Халва,халва!!!
показать весь комментарий
29.04.2026 22:02 Ответить
На нари мудака обкуреного!
показать весь комментарий
29.04.2026 22:20 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 22:45 Ответить
Розкажи людям в Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Харкові, Херсоні які втратили, життя, здоров'я, домівки, дітей , бізнес, а те що почуєш у відповідь, бажано щоб охорони поруч не було тобі дуже сподобається, але це буде останнє...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:02 Ответить
Щоб були найкращі позиції а не просто гучні гасла, необхідно щось робити з орківською авіацією та Кабами, а для цього треба хоча б балістику на 700 км..
показать весь комментарий
29.04.2026 23:03 Ответить
Немає нічого страшнішого під час війни, ніж брехня і брехуни...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:05 Ответить
Уточняю - Немає нічого страшнішого під час війни, ніж предатели и порхатые агенты параши.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:43 Ответить
Москву та Московський НПЗ ніхто не чіпає.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:18 Ответить
Цікаво, хтось ще вважає цього просроченого торчка-мародера легітимним Президентом України?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:46 Ответить
 
 