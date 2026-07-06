СБУ нанесла удар по стратегическим объектам РФ: горящие НПЗ, уничтоженные резервуары и ангары

СБУ и Силы обороны Украины нанесли удары по Ярославскому НПЗ, терминалу в Высоцке и военным объектам в оккупированном Крыму. Были поражены резервуары с топливом, стендеры и ангары с авиатехникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках системного снижения военно-экономического потенциала РФ, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины нанесла серию успешных ударов по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры России и временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Атаки на регионы РФ

Украинские беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Ярославль". В районе предприятия были зафиксированы взрывы и задымление.

Также подтверждено поражение нефтеналивного терминала морского порта "Высоцк" в Ленинградской области РФ. По предварительным данным, в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами.

Кроме того, удару подвергся НПЗ "Первый завод" в Калужской области. После взрывов на территории предприятия возник пожар.

Пострадали аэродром и комплекс ПВО в оккупированном Крыму

Отдельную операцию СБУ провела на временно оккупированной территории Крыма.

По сообщениям источников, на военном аэродроме "Гвардейское" были поражены три ангара с авиационной техникой. Также под удар попали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1".

По данным СБУ, операция была направлена на снижение военно-экономического потенциала России и нарушение логистики снабжения российских войск топливом.

"По поручению Президента мы делаем все, чтобы Россия ежедневно получала возмездие за свои преступления. Пока враг обстреливает украинские мирные города, его военная и топливная инфраструктура будет нести ощутимые потери. Мы систематически уничтожаем ресурсы, питающие российскую военную машину, и эта работа будет только усиливаться", - подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

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