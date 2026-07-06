Пострадали НПЗ в Ярославле и Слободке, топливный терминал в Керчи и ряд военных объектов РФ, - Генштаб
В ночь на 6 июля подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле (Ярославская обл., РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что известно об объекте?
Зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия.
Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Другие поражения
- Также отмечается, что, среди прочего, поражен нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (пгт Слободка) и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе (пгт Луга) Ленинградской области РФ.
- Также поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.
Терминал "ТЕС-Терминал-1" является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает приемку, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины.
- Кроме того, нанесены удары по железнодорожному путепроводу в районе Довжанска Луганской области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
- Также поражен склад БПЛА противника в районе Червонопоповки и скопление военной техники вблизи Писаревки Луганской области.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
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