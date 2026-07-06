Уражено НПЗ у Ярославлі і Слободці, паливний термінал у Керчі та низку військових об’єктів РФ, - Генштаб
У ніч на 6 липня підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що про об'єкт відомо?
Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства.
Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
Інші ураження
- Також зазначається, що серед іншого уражено нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (н.п. Слободка) та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога у районі (н.п. Луга) Ленінградської області РФ.
- Також уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.
Термінал "ТЕС-Термінал-1" є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України.
- Окрім того, уражено залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
- Також уражено склад БпЛА ворога у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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