Сили оборони України атакували Ярославський НПЗ, порт у Керчі та об’єкти в Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 6 липня Сили оборони України завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу (ЯНОС) у Росії. Також було атаковано порт у Керчі та низку інших об'єктів у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Горіння на Ярославльському НПЗ внаслідок атаки підтверджується мапою NASA FIRMS.
Виїзд з міста в бік Москви (район НПЗ) наразі перекритий.
Також вночі було завдано удару по порту у Керчі. Внаслідок атаки загорівся нафтогазовий термінал у морському рибному порту
Місцеві повідомили про вибухи в районі термінала та пожежу на території морського порту.
Водночас сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксував осередки займання в районі електропідстанції "Сімферополь" 330 кВ, мобільної газотурбінної електростанції, а також на території авіабази "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.
Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або інформації про наслідки атак з боку російської влади наразі немає.
Що відомо про Ярославський НПЗ
Ярославський нафтопереробний завод (ЯНОС) є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він входить до структури ПАТ "Славнефть" — спільного підприємства "Роснефти" та "Газпром нафти".
Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і нафтохімічну сировину. За даними відкритих джерел, ЯНОС вважається стратегічно важливим об'єктом, який забезпечує паливом, зокрема авіаційним, Міністерство оборони РФ, силові структури та оборонні підприємства Центрального федерального округу.
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