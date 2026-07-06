Сили оборони України атакували Ярославський НПЗ, порт у Керчі та об’єкти в Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 6 липня Сили оборони України завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу (ЯНОС) у Росії. Також було атаковано порт у Керчі та низку інших об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Горіння на Ярославльському НПЗ внаслідок атаки підтверджується мапою NASA FIRMS.

Виїзд з міста в бік Москви (район НПЗ) наразі перекритий.









Також вночі було завдано удару по порту у Керчі. Внаслідок атаки загорівся нафтогазовий термінал у морському рибному порту

Місцеві повідомили про вибухи в районі термінала та пожежу на території морського порту.

Водночас сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксував осередки займання в районі електропідстанції "Сімферополь" 330 кВ, мобільної газотурбінної електростанції, а також на території авіабази "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або інформації про наслідки атак з боку російської влади наразі немає.

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Що відомо про Ярославський НПЗ

Ярославський нафтопереробний завод (ЯНОС) є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він входить до структури ПАТ "Славнефть" — спільного підприємства "Роснефти" та "Газпром нафти".

Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і нафтохімічну сировину. За даними відкритих джерел, ЯНОС вважається стратегічно важливим об'єктом, який забезпечує паливом, зокрема авіаційним, Міністерство оборони РФ, силові структури та оборонні підприємства Центрального федерального округу.