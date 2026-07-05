Уражено аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму, ворожі склади боєприпасів та мости на ТОТ, - Генштаб

У ніч на 5 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що про об'єкт відомо?

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як зазначається, аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів Російської федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

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Інші ураження

Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника - у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України!" - зазначили у Генштабі.

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