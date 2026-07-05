Поражен аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму, вражеские склады боеприпасов и мосты на ВОТ, - Генштаб

В ночь на 5 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что известно об объекте?

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Как отмечается, аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

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Другие поражения

Также поражен автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельниковского и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. Указанные объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, поражены три склада боеприпасов противника - в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска в Луганской области и Преображенки Херсонской области.

"Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины!", - отметили в Генштабе.

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