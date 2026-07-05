Пилоты истребителей Су-27 уничтожили мост, по которому оккупанты перебрасывали технику и штурмовиков
Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по мосту, который российские войска использовали для обеспечения своей логистики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сооружение было одним из маршрутов, по которым оккупанты перебрасывали военную технику и личный состав на одном из направлений фронта.
В результате прицельного авиаудара мост был разрушен, что существенно затруднило логистическое обеспечение противника.
Видео опубликовано в соцсетях.
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