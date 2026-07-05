Пілоти винищувачів Су-27 знищили міст, яким окупанти перекидали техніку та штурмовиків. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали точного авіаудару по мосту, який російські війська використовували для забезпечення своєї логістики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, споруда була одним із маршрутів, яким окупанти перекидали військову техніку та особовий склад на одному з напрямків фронту.
Унаслідок прицільного авіаудару міст було зруйновано, що суттєво ускладнило логістичне забезпечення противника.
Відео опубліковано у соцмережах.
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