Ночные взрывы в оккупированном Крыму: вероятно, поражены 2 электроподстанции, наблюдается отключение электроэнергии. ФОТО

В ночь на 5 июля во временно оккупированном Крыму под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Telegram-канала Exilenova+.

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Атакована энергетическая инфраструктура

Как отмечается, в ночь на 5 июля в оккупированном Крыму под удар попали несколько объектов энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, были атакованы две электроподстанции, а сравнение спутниковых снимков за последний год свидетельствует о существенном сокращении ночного освещения на полуострове.

По имеющейся информации, ночью целью атаки стала подстанция "Бахчисарай" напряжением 220 кВ, расположенная в Бахчисарае. Также сообщается о поражении подстанции "Зимино" 10/35/10 кВ.

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Произошло отключение электричества

К утру пользователи соцсетей начали жаловаться на то, что в Бахчисарае пропал свет.

Появившиеся материалы, в том числе снимки сервиса мониторинга тепловых аномалий NASA FIRMS, указывают на признаки пожара в районе одного из объектов после удара.







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