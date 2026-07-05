Нічні вибухи в окупованому Криму: ймовірно, уражено 2 електропідстанції, є знеструмлення. ФОТО
У ніч на 5 липня в тимчасово окупованому Криму під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.
Атаковано енергетичну інфраструктуру
Як зазначається, у ніч проти 5 липня в окупованому Криму під удар потрапили кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.
За попередніми даними, було атаковано дві електропідстанції, а порівняння супутникових знімків за останній рік свідчить про суттєве скорочення нічного освітлення на півострові.
За наявною інформацією, вночі ціллю атаки стала підстанція "Бахчисарай" напругою 220 кВ, розташована у Бахчисараї. Також повідомляється про ураження підстанції "Зіміно" 10/35/10 кВ.
Є знеструмлення
Під ранок користувачі соцмереж почали скаржитися на те, що в Бахчисараї зникло світло.
Матеріали, що з'явилися, у тому числі знімки сервісу моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS, вказують на ознаки пожежі в районі одного з об'єктів після удару.
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