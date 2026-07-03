Уражено міст, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога, - Генштаб

У ніч на 3 липня в межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по мосту

Так, серед атакованих об’єктів - залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на ТОТ АР Крим.

За даними Генштабу, об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Інші ураження

Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

Окрім того, уражено пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.

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Уточнення щодо попередніх атак

За результатами оцінки додаткових даних, підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.

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Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.