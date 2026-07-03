Уражено міст, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога, - Генштаб
У ніч на 3 липня в межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удар по мосту
Так, серед атакованих об’єктів - залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на ТОТ АР Крим.
За даними Генштабу, об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Інші ураження
- Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.
- Окрім того, уражено пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.
Уточнення щодо попередніх атак
За результатами оцінки додаткових даних, підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.
Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.
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