Кримський рубильник: СБС "вимкнули" 10 енергооб’єктів на окупованому півострові. ВIДЕО

Сили безпілотних систем у ніч на 3 липня уразили 48 цілей, зокрема 10 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та ЗРК рашистів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Птахи СБС подають напругу окупанту. Кримський рубильник: протягом ночі вимкнено +10.



У оперативній глибині противника Птахами СБС протягом ночі 3 липня результативно відпрацьовано 48 цілей", - йдеться в повідомленні.

Так, було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Запорізькій області, а також низку електропідстанцій і газову компресорну станцію в окупованому Криму.

Під ударом такі об'єкти:

Електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, нп Окунівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Електропідстанція ПС 35 кВ "Тарханкут", нп Чорноморське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Електропідстанція ПС 110 кВ "Білогірськ", нп Білогірськ, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";

Eлектропідстанція ПС 110/35 кВ "Випасне", нп Випасне, АР Крим, ГВ БАС "Фенікс";

Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis";

Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Таврія", нп Ключі, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Миколаївка", нп Вінницьке, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Старий Крим", нп Старий Крим, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";

Eлектропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем збільшили ураження ворожих цілей на 1150% з початку року