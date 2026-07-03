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Кримський рубильник: СБС "вимкнули" 10 енергооб’єктів на окупованому півострові. ВIДЕО
Сили безпілотних систем у ніч на 3 липня уразили 48 цілей, зокрема 10 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та ЗРК рашистів.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Птахи СБС подають напругу окупанту. Кримський рубильник: протягом ночі вимкнено +10.
У оперативній глибині противника Птахами СБС протягом ночі 3 липня результативно відпрацьовано 48 цілей", - йдеться в повідомленні.
Так, було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Запорізькій області, а також низку електропідстанцій і газову компресорну станцію в окупованому Криму.
Під ударом такі об'єкти:
- Електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, нп Окунівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 35 кВ "Тарханкут", нп Чорноморське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Білогірськ", нп Білогірськ, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
- Eлектропідстанція ПС 110/35 кВ "Випасне", нп Випасне, АР Крим, ГВ БАС "Фенікс";
- Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis";
- Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Таврія", нп Ключі, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Миколаївка", нп Вінницьке, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Старий Крим", нп Старий Крим, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
- Eлектропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
Топ коментарі
+6 Artcore
показати весь коментар03.07.2026 15:18 Відповісти Посилання
+5 Abu Li
показати весь коментар03.07.2026 15:24 Відповісти Посилання
+3 krot_lub
показати весь коментар03.07.2026 15:21 Відповісти Посилання
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