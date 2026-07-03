Crimean circuit breaker: USF "shut down" 10 energy facilities on occupied peninsula. VIDEO
On the night of 3 July, the Unmanned Systems Forces (USF) struck 48 targets, including 10 energy facilities in temporarily occupied Crimea and the ruscists’ air defense missile system.
This was reported by USF Commander Robert Brovdi (Madyar), Censor.NET reports.
Details
"The USF birds are supplying voltage to the occupier. Crimean circuit breaker: +10 switched off overnight.
In the enemy’s operational depth, USF birds successfully engaged 48 targets overnight on 3 July," the statement reads.
Thus, a Tor-M2 air defense missile system was hit in Zaporizhzhia region, as well as a number of electrical substations and a gas compressor station in occupied Crimea.
The following facilities came under attack:
- The 35 kV Tarkhankut Wind Farm electrical substation, Okunivka, Autonomous Republic of Crimea, 9th Kairos Battalion of the 414th USF Brigade "Madyar’s Birds";
- The 35 kV Tarkhankut electrical substation, Chornomorske, Autonomous Republic of Crimea, 9th Kairos Battalion of the 414th USF Brigade "Madyar’s Birds";
- The 110 kV Bilohirsk electrical substation, Bilohirsk, Autonomous Republic of Crimea, 413th Separate USF Regiment "Raid";
- The 110/35 kV Vypasne electrical substation, Vypasne, Autonomous Republic of Crimea, Phoenix UAS Group;
- The 110 kV Saky electrical substation, Saky, Autonomous Republic of Crimea, 412th USF Brigade "Nemesis";
-
The 110 kV Tavriia electrical substation, Kliuchi, Autonomous Republic of Crimea, 1st Separate USF Center;
-
The 110 kV Mykolaivka electrical substation, Vinnytske, Autonomous Republic of Crimea, 1st Separate USF Center;
- The 110 kV Staryi Krym electrical substation, Staryi Krym, Autonomous Republic of Crimea, 413th Separate USF Regiment "Raid";
- The 330/110 kV Zakhidno-Krymska electrical substation, Karierne, Autonomous Republic of Crimea, 1st Separate USF Center.
Please wait...
Forgot your password or login? Restore password