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Крымский рубильник: СБС "отключили" 10 энергообъектов на оккупированном полуострове. ВИДЕО
В ночь на 3 июля силы беспилотных систем поразили 48 целей, в том числе 10 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и ЗРК рашистов.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
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"Птицы СБС создают напряжение для оккупантов. Крымский рубильник: в течение ночи отключено +10.
В оперативной глубине противника "Птицами" СБС в течение ночи 3 июля результативно отработано 48 целей", — говорится в сообщении.
Так, был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Запорожской области, а также ряд электроподстанций и газовая компрессорная станция в оккупированном Крыму.
Под ударом оказались следующие объекты:
- Электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, п. Окуневка, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", населённый пункт Чёрноморское, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", нп Белогорск, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
- Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", нп Выпасное, АР Крым, ГВ БАС "Феникс";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", нп Ключи, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", населённый пункт Винницкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", населённый пункт Старый Крым, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
- Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", населённый пункт Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС.
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