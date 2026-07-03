Крымский рубильник: СБС "отключили" 10 энергообъектов на оккупированном полуострове. ВИДЕО

В ночь на 3 июля силы беспилотных систем поразили 48 целей, в том числе 10 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и ЗРК рашистов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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"Птицы СБС создают напряжение для оккупантов. Крымский рубильник: в течение ночи отключено +10.



В оперативной глубине противника "Птицами" СБС в течение ночи 3 июля результативно отработано 48 целей", — говорится в сообщении.

Так, был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Запорожской области, а также ряд электроподстанций и газовая компрессорная станция в оккупированном Крыму.

Под ударом оказались следующие объекты:

Электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, п. Окуневка, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", населённый пункт Чёрноморское, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", нп Белогорск, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", нп Выпасное, АР Крым, ГВ БАС "Феникс";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", нп Ключи, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", населённый пункт Винницкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", населённый пункт Старый Крым, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", населённый пункт Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

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