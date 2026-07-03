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Крымский рубильник: СБС "отключили" 10 энергообъектов на оккупированном полуострове. ВИДЕО

В ночь на 3 июля силы беспилотных систем поразили 48 целей, в том числе 10 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и ЗРК рашистов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Птицы СБС создают напряжение для оккупантов. Крымский рубильник: в течение ночи отключено +10.

В оперативной глубине противника "Птицами" СБС в течение ночи 3 июля результативно отработано 48 целей", — говорится в сообщении.

Так, был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Запорожской области, а также ряд электроподстанций и газовая компрессорная станция в оккупированном Крыму.

Под ударом оказались следующие объекты:

  • Электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, п. Окуневка, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", населённый пункт Чёрноморское, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", нп Белогорск, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
  • Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", нп Выпасное, АР Крым, ГВ БАС "Феникс";
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis";
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", нп Ключи, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", населённый пункт Винницкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", населённый пункт Старый Крым, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
  • Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", населённый пункт Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем увеличили количество поражений вражеских целей на 1150% с начала года

Автор: 

Крым (26033) энергетика (3515) Бровди Роберт Мадяр (146) Силы беспилотных систем (552)
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Топ комментарии
+6
Пора вже міст знищувати, хочу бачити як щури вплав тікають на шматках пінопласту 😆😆😆
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03.07.2026 15:18 Ответить
+5
Цього разу хоча б Тор-М2 знайшли, а то я вже подумав, що ППО в пітарів вже нема. Хоча все інше відео так і каже - ППО таки нема. Винесли як на полігоні .
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03.07.2026 15:24 Ответить
+3
Ще не всі кацапи повтікали разом з військовими та зрадниками.
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03.07.2026 15:21 Ответить

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