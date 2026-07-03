Силы беспилотных систем увеличили количество поражений вражеских целей на 1150% с начала года

Силы беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года увеличили количество поражений вражеских целей в оперативной и стратегической глубине на 1150%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах беспилотных систем.

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По данным военных, только в течение июня подразделения СБС выполнили тысячи боевых миссий на различных направлениях.

"Только в течение июня подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса противника", — сообщили в СБС.

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За месяц выполнили более 8,5 тысяч боевых миссий

В июне операторы СБС выполнили:

Deep Strike (500–2000 км) – 2359 боевых миссий, поражено 172 стратегических объекта;

Middle Strike (150–300 км) – 3406 боевых миссий, поражено или уничтожено 1682 цели;

Front Strike (25–150 км) – 2747 боевых миссий, поражено или уничтожено 1265 целей.

Основными целями остаются предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетическая инфраструктура, склады боеприпасов и топлива, логистика, военная техника, командные пункты и живая сила противника.

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Под ударами оказались НПЗ, военные базы и порты

Среди объектов, которые СБС назвали поражёнными, — Астраханский газоперерабатывающий завод, Ильский, Афипский, Новокуйбышевский, Московский, Славянский и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы "Петергофская", "Россош" и Суровикинская, нефтяные терминалы "Санкт-Петербург" и "ТЕС-Терминал-1", порт "Кавказ", военно-морская база "Кронштадт", 15-й арсенал ВМФ РФ, корвет "Бойкий" и центры космической связи "Дубна", "Сколково" и "Медвежьи озера".

Отдельным направлением работы СБС остается временно оккупированный Крым.

"Доказанный факт: птица-2026 переносит мучительные спецэффекты войны на территорию оккупанта", - заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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