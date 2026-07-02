Силы обороны в июне поразили более 2000 единиц российской артиллерии

В июне потери России в артиллерии стали самыми значительными за всё время полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны. Силы обороны Украины поразили 2074 единицы артиллерийского вооружения противника. Для сравнения: в мае было уничтожено и выведено из строя 1993 единицы. Это более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.

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Удары по технике и логистике

Также в июне было уничтожено или выведено из строя наибольшее количество автомобильной техники и автоцистерн — 12 878 единиц. В мае этот показатель составлял 8612.

В Минобороны напомнили, что запустили отдельную программу "Логистический локдаун". Ее цель — расширить возможности middle strike и системно уничтожать российскую логистику, склады, технику, командные пункты и маршруты снабжения на оперативной глубине.

Кроме того, в июне Силы обороны поразили: 103 российских танка, 197 боевых бронированных машин, 60 единиц ПВО.

Также сообщается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 405 900 человек.

Ранее Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне сообщил, что совокупные потери военнослужащих России и Украины — убитыми, ранеными и пропавшими без вести — за четыре года полномасштабной войны превысили отметку в 2 миллиона человек. Соотношение потерь между странами в первой половине 2026 года выросло почти до 8:1.

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