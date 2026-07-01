Общие потери РФ и Украины в войне превысили 2 миллиона военнослужащих, — анализ CSIS

Общие потери военнослужащих России и Украины — убитые, раненые и пропавшие без вести — за четыре года полномасштабной войны превысили отметку в 2 миллиона человек. Соотношение потерь между странами в первой половине 2026 года выросло почти до 8:1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

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Статистика потерь: Россия против Украины

Авторы исследования отмечают, что Киев и Москва держат реальные цифры потерь в секрете. Однако на основе математического моделирования и анализа разведывательных данных аналитики смогли вычислить реальные масштабы человеческой цены войны.

Согласно исследованию CSIS, потери распределились следующим образом:

Россия: совокупные потери (убитые, раненые, пропавшие без вести) с февраля 2022 года по июнь 2026 года составляют около 1 400 000 человек . Из них безвозвратные потери (ликвидированные) оцениваются в 450 000 военнослужащих .

Украина: общие потери (убитые, раненые и пропавшие без вести) варьируются в пределах 525 000 – 625 000 человек. Число погибших украинских защитников оценивается в пределах 125 000 – 150 000 человек.

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"Число российских раненых и погибших впечатляет. Со времён Второй мировой войны ни одна великая держава не несла столь масштабных потерь ни в одном конфликте, что для России становится мрачным и беспрецедентным показателем в новейшей истории. Для сравнения: в войне против Украины Россия потеряла примерно в четыре раза больше военных, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе, после Второй мировой войны", — сообщили аналитики CSIS.

Для сравнения: независимые российские издания "Медуза" и "Медиазона" на основе анализа поименных списков и судебных реестров оценивали только чистые потери армии РФ на конец 2025 года в 352 тысячи человек. Министерство обороны РФ в последний раз официально лгало о своих потерях еще 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации, заявив о "5937 погибших".

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Кризис рекрутинга в РФ и потеря захваченных территорий

Авторы исследования также отмечают, что, несмотря на высокие потери, Россия сталкивается с замедлением продвижения, а украинские атаки, в частности с использованием БПЛА, переносят боевые действия на территорию РФ.

CSIS пишет, что в 2026 году ежемесячные потери России, превышающие 30 тыс. человек, вероятно, уже превысили темпы набора новых военнослужащих — около 27 тыс. человек в месяц.

Этот кадровый дефицит и истощение резервов привели к стратегическому перелому. Эксперты CSIS отмечают, что весной российская армия впервые с 2024 года начала терять больше территорий, чем способна захватить.

"Российские войска потеряли больше территорий, чем захватили, как в апреле, так и в мае; чистая потеря составила примерно 400 квадратных километров. Оккупанты продвигаются в среднем примерно на 50 метров в день в районе Константиновки, на 70 метров — в районе Покровска и на 90 метров — в районе Славянска. Это один из самых медленных темпов продвижения в войнах за последнее столетие", — добавили в CSIS.

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