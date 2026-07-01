Загальні втрати РФ та України у війні перевищили 2 мільйони військових, - аналіз CSIS

Сумарні втрати військовослужбовців Росії та України вбитими, пораненими та зниклими безвісти за чотири роки повномасштабної війни перетнули позначку у 2 мільйони осіб. Співвідношення втрат між країнами у першій половині 2026 року зросло майже до 8:1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Статистика втрат: Росія проти України

Автори дослідження зазначають, що Київ та Москва тримають реальні цифри втрат під секретом. Проте на основі математичного моделювання та аналізу розвідувальних даних аналітики змогли вивести реальні масштаби людської ціни війни.

Згідно з дослідженням CSIS, втрати розподілилися так:

Росія: сукупні втрати (вбиті, поранені, зниклі безвісти) із лютого 2022 року до червня 2026 року становлять близько 1 400 000 осіб . З них безповоротні втрати (ліквідовані) оцінюються у 450 000 військових .

Україна: загальні втрати (вбиті, поранені та зниклі безвісти) варіюються в межах 525 000 – 625 000 осіб. Кількість загиблих українських оборонців оцінюють у межах 125 000 – 150 000 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув військовий, матрос та музикант Ігор Ходжаніязов. ФОТО

"Кількість російських поранених і загиблих є вражаючою. З часів Другої світової війни жодна велика держава не зазнавала таких масштабних втрат у жодному конфлікті, що формує для Росії похмурий і безпрецедентний показник у новітній історії. Для порівняння, у війні проти України Росія втратила приблизно вчетверо більше військових, ніж Сполучені Штати у всіх своїх війнах разом узятих після Другої світової війни", - повідомили аналітики CSIS.

Для порівняння, незалежні російські видання "Медуза" та "Медіазона" на основі аналізу поіменних списків та судових реєстрів оцінювали лише чисті втрати армії РФ на кінець 2025 року у 352 тисячі осіб. Міністерство оборони РФ востаннє офіційно брехало про свої втрати ще 21 вересня 2022 року, у день оголошення часткової мобілізації, заявивши про "5937 загиблих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за добу втратила 1210 військових і майже 400 одиниць автотехніки та спецтехніки, - Генштаб

Криза рекрутингу у РФ та втрата захоплених територій

Автори дослідження також зазначають, що, попри високі втрати Росія, стикається з уповільненням просування, а українські атаки, зокрема з використанням БпЛА, переносять бойові дії на територію РФ.

CSIS пише, що у 2026 році щомісячні втрати Росії, які перевищують 30 тис. осіб, імовірно, вже перевищили темпи набору нових військовослужбовців — близько 27 тис. осіб на місяць.

Цей кадровий дефіцит та виснаження резервів призвели до стратегічного перелому. Експерти CSIS зауважують, що навесні російська армія вперше з 2024 року почала втрачати більше територій, ніж спроможна захопити.

"Російські війська втратили більше територій, ніж захопили як у квітні, так і в травні, чиста втрата становила приблизно 400 квадратних кілометрів. Окупанти просуваються в середньому приблизно на 50 метрів на день у районі Костянтинівки, 70 метрів — у районі Покровська та 90 метрів — у районі Слов’янська. Це один із найповільніших темпів просування у війнах за останнє століття", - додали у CSIS.

Також читайте: У репатрійованих до України тілах військових неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети, - поліція