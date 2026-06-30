У репатрійованих до України тілах військових неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети, - поліція

Під час первинного огляду тіл українських військових, повернутих у межах репатріаційних заходів, правоохоронці неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети.

Про це розповів заступник начальника слідчого управління - начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи ГУНП у Кіровоградській області Тарас Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Під час первинного огляду тіл неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети

"Після повернення тіл ми проводимо первинний огляд. Насамперед перевіряємо, чи немає предметів, які можуть становити небезпеку. Такі випадки були неодноразово. Ми знаходили вибухонебезпечні предмети, гранати та інші речі, тому працюємо максимально обережно, - розповів Тарасенко.

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Як відбувається ідентифікація загиблих українських військових?

Паралельно з цим фахівці шукають особисті речі, які допомагають встановити особу: документи, мобільні телефони, жетони та банківські картки. Після цього розпочинається процес ретельного огляду. Слідчі фіксують та фотографують особливі прикмети, татуювання, одяг та інші деталі.

У поліції також зазначили, що нерідко змішаними можуть бути останки кількох людей. Це виявляють як під час візуального огляду, так і за результатами ДНК-експертиз. У таких ситуаціях правоохоронці разом із судово-медичними експертами проводять сегментацію та розділяють останки для подальшого дослідження.

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