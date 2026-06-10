Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з початку 2022 року, - ООН

Травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з квітня 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес. За її словами, попередні дані свідчать про різке зростання кількості загиблих і поранених серед мирного населення. Остаточну статистику за травень ще опрацьовують, однак уже зараз зрозуміло, що показники перевищать дані попередніх місяців.

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ООН фіксує зростання жертв серед цивільних

"Попередні дані свідчать, що травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення з квітня 2022 року. Серед так званих "законних цілей" Росії опинилися сім’ї, які прощалися із загиблими на похороні в Сумах", – заявила дипломатка.

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН відбулося на прохання України після чергової масованої російської атаки.

Під час зустрічі держави-члени організації обговорили безпекову ситуацію та наслідки обстрілів для цивільного населення.

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Російські удари по лікарнях і школах

Павлюта-Десландес також навела дані ООН за перший квартал 2026 року.

За цей період в Україні зафіксували 190 атак на медичні заклади, серед яких були лікарні та пологові будинки.

Крім того, понад 200 освітніх закладів були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій.

За даними ООН, кількість дітей, які постраждали через війну, зросла на 49% порівняно з попередніми показниками.

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