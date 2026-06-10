Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала 2022 года, - ООН
Май 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине с апреля 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес. По ее словам, предварительные данные свидетельствуют о резком росте числа погибших и раненых среди мирного населения. Окончательную статистику за май еще обрабатывают, однако уже сейчас ясно, что показатели превысят данные предыдущих месяцев.
ООН фиксирует рост числа жертв среди гражданского населения
"Предварительные данные свидетельствуют, что май стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения с апреля 2022 года. Среди так называемых "законных целей" России оказались семьи, которые прощались с погибшими на похоронах в Сумах", – заявила дипломат.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось по просьбе Украины после очередной массированной российской атаки.
Во время встречи государства-члены организации обсудили ситуацию с безопасностью и последствия обстрелов для гражданского населения.
Российские удары по больницам и школам
Павлюта-Десландес также привела данные ООН за первый квартал 2026 года.
За этот период в Украине зафиксировали 190 атак на медицинские учреждения, среди которых были больницы и роддома.
Кроме того, более 200 учебных заведений были повреждены или разрушены в результате боевых действий.
По данным ООН, количество детей, пострадавших из-за войны, выросло на 49% по сравнению с предыдущими показателями.
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