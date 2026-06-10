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Новости Потери Украины
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Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала 2022 года, - ООН

В Совете Безопасности ООН заявили о резком росте числа жертв в мае

Май 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине с апреля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес. По ее словам, предварительные данные свидетельствуют о резком росте числа погибших и раненых среди мирного населения. Окончательную статистику за май еще обрабатывают, однако уже сейчас ясно, что показатели превысят данные предыдущих месяцев.

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ООН фиксирует рост числа жертв среди гражданского населения

"Предварительные данные свидетельствуют, что май стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения с апреля 2022 года. Среди так называемых "законных целей" России оказались семьи, которые прощались с погибшими на похоронах в Сумах", – заявила дипломат.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось по просьбе Украины после очередной массированной российской атаки.

Во время встречи государства-члены организации обсудили ситуацию с безопасностью и последствия обстрелов для гражданского населения.

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Российские удары по больницам и школам

Павлюта-Десландес также привела данные ООН за первый квартал 2026 года.

За этот период в Украине зафиксировали 190 атак на медицинские учреждения, среди которых были больницы и роддома.

Кроме того, более 200 учебных заведений были повреждены или разрушены в результате боевых действий.

По данным ООН, количество детей, пострадавших из-за войны, выросло на 49% по сравнению с предыдущими показателями.

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