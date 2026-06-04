В оккупированных Олешках тела погибших вывозят в Каланчак и не возвращают

В оккупированных Олешках в Херсонской области российская администрация изменила порядок захоронения погибших. Тела людей, погибших в результате обстрелов или подрывов на минах, теперь вывозят в Каланчак якобы для проведения экспертизы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

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Родственники месяцами ждут возвращения тел

По словам Гасаненко, оккупанты объясняют вывоз тел необходимостью фиксации так называемых "преступлений ВСУ". В то же время многие тела так и не возвращают родным для захоронения.

"Есть тела, которые увезли в Каланчак и три месяца назад, и четыре месяца назад, и их не вернули родным. То есть, это дорога даже для тела в один конец", – рассказала она.

По ее словам, ситуация обострилась после того, как в одном из зданий местной больницы, где временно хранили умерших и погибших, начал распространяться характерный трупный запах.

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Матери сообщили о захоронении сына в неизвестном месте

Начальница ГВА привела пример жительницы Олешек, которая несколько месяцев ждала возвращения тела погибшего сына.

Впоследствии женщине сообщили, что его уже похоронили, однако даже точное место захоронения назвать не смогли. По словам Гасаненко, речь шла о населенном пункте с названием Доброполье или Доброселье, но достоверной информации семья так и не получила.

Тело мужчины находилось в Каланчаке с декабря по май, после чего его похоронили без участия близких.

Умерших везут на кладбище на тачках

Для людей, умирающих естественной смертью, справки на захоронение выдает местная больница. Однако из-за отсутствия транспорта в городе родным приходится самостоятельно доставлять тела на кладбище.

По словам Гасаненко, двое людей везут тело на тачке к заранее выкопанным могилам, которые остаются на кладбище еще с осени.

В городе не хватает лекарств и продуктов

Начальница Олешковской ГВА также сообщила, что в местной больнице остались работать лишь несколько врачей, преимущественно пожилого возраста.

Несмотря на сложные условия, стационарные пациенты еще получают питание, однако поставки лекарств и продуктов в оккупированный и фактически заблокированный город остаются ограниченными.

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