В окупованих Олешках тіла загиблих вивозять до Каланчака і не повертають

В окупованих Олешках на Херсонщині російська адміністрація змінила порядок поховання загиблих. Тіла людей, які загинули внаслідок обстрілів або підривів на мінах, тепер вивозять до Каланчака нібито для проведення експертизи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

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Родичі місяцями чекають на повернення тіл

За словами Гасаненко, окупанти пояснюють вивезення тіл необхідністю фіксації так званих "злочинів ЗСУ". Водночас багато тіл так і не повертають рідним для поховання.

"Є тіла, які забрали до Каланчака і три місяці тому, і чотири місяці тому, і їх не повернули рідним. Тобто, це дорога навіть для тіла в один кінець", – розповіла вона.

За її словами, ситуація загострилася після того, як в одній із будівель місцевої лікарні, де тимчасово зберігали померлих і загиблих, почав поширюватися характерний трупний запах.

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Матері повідомили про поховання сина в невідомому місці

Начальниця МВА навела приклад жительки Олешків, яка кілька місяців чекала на повернення тіла загиблого сина.

Згодом жінці повідомили, що його вже поховали, однак навіть точне місце поховання назвати не змогли. За словами Гасаненко, йшлося про населений пункт із назвою Добропілля або Добросілля, але достеменної інформації родина так і не отримала.

Тіло чоловіка перебувало у Каланчаку з грудня до травня, після чого його поховали без участі близьких.

Померлих везуть на кладовище тачками

Для людей, які помирають природною смертю, довідки на поховання видає місцева лікарня. Однак через відсутність транспорту в місті рідним доводиться власноруч доставляти тіла на кладовище.

За словами Гасаненко, двоє людей везуть тіло на тачці до заздалегідь виритих могил, які залишаються на кладовищі ще з осені.

У місті бракує ліків і продуктів

Начальниця Олешківської МВА також повідомила, що в місцевій лікарні залишилися працювати лише кілька лікарів, переважно старшого віку.

Попри складні умови, стаціонарні пацієнти ще отримують харчування, однак постачання ліків і продуктів до окупованого та фактично заблокованого міста залишається обмеженим.

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