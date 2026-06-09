Росія посилює терор проти цивільних, не досягнувши цілей на фронті, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що після невдач на полі бою Росія посилила удари по цивільних. Україна закликає міжнародну спільноту збільшити ціну агресії для Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС у Х.

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"Не досягнувши своїх цілей на полі бою, Росія посилює терор проти цивільних. Світ не може закривати очі на його масштаби. Щонайменше троє людей загинули, серед них вагітна 22-річна жінка, у Чугуєві внаслідок нічних терористичних атак Росії на Харків та область. У Запоріжжі російські удари вбили щонайменше двох людей та поранили понад тридцять, серед них діти. У Чернігові росіяни вдарили по звичайній вантажівці, яка доставляла хліб, поранивши 55-річного водія. Інші регіони також зазнають атак", - йдеться в дописі.

Обстріли областей 9 червня

Вночі 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Харківщині. На Харків ворог спрямував безпілотники. Підтверджено 11 влучань БпЛА по місту, ще два дрони впали без детонації. Під ударами опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.

Ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та об'єктах міської інфраструктури. Травм зазнали шестеро людей, із них четверо були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще 10 людей, зокрема троє дітей, зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці.

По Чугуєву ворог завдав ракетного удару. Загинули 22-річна вагітна жінка та цивільні чоловіки 59 і 71 років. Постраждали двоє жінок 45, 46 років та 45-річний чоловік. Їх з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Ворог атакував три райони Дніпропетровської області дронами. Під час атак постраждали троє людей, знищено та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й інфраструктуру. Також вночі росіяни атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, що виникла внаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

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