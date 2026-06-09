Ворожі обстріли Донеччини забрали життя 2 людей, ще 11 – поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

За 8 червня поліція зафіксувала 1 309 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 11 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Подробиці

Окупанти обстряліли міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, Шабельківка, села Іверське, Левадне, Очеретине, Петрівка Перша.

Руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 33 житлових будинки.

По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та артилерією – вбили мирного жителя, пошкодили багатоквартирний будинок.

Одна людина загинула в Білозерському внаслідок влучання FPV-дрона.

На Слов’янськ ворог спрямував три бомби "КАБ-250" та БпЛА "Молнія-2" – травмовано 9 цивільних осіб, зокрема 17-річну дівчину. Пошкоджено 12 багатоквартирних і 4 приватних будинки, адмінбудівлю, спортивну школу, 7 цивільних авто.

Двоє поранених – у Шабельківці, де безпілотник поцілив по приватному будинку.

Внаслідок дронових атак у Краматорську пошкоджено гараж, в Новодонецькому – заклад освіти, в Іверському – кафе та об’єкт інфраструктури, у Левадному – нежитлове приміщення, у Петрівці Першій – 14 приватних осель.

Крім того, сьогодні Росія скинула на Слов’янськ три бомби "ФАБ-250" з УМПК. Під ударом опинився приватний сектор на околиці. Один будинок зруйновано вщент, ще понад 20 – пошкоджено. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Остаточні наслідки обстрілу з’ясовуються.



















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