Вражеские обстрелы Донетчины унесли жизни двух человек, еще 11 - ранены, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

За 8 июня полиция зафиксировала 1 309 обстрелов по линии фронта и в жилом секторе Донецкой области. Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Оккупанты обстреляли города Белозерское, Дружковка, Краматорск, Славянск, поселки Новодонецкое, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, села Иверское, Левадное, Очеретино, Петровка Первая.

Повреждения получили 53 гражданских объекта, из них 33 жилых дома.

По Дружковке россияне нанесли удар тремя FPV-дронами и артиллерией – убили мирного жителя, повредили многоквартирный дом.

Один человек погиб в Белозерском в результате попадания FPV-дрона.

На Славянск враг направил три бомбы "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" – ранены 9 гражданских лиц, в том числе 17-летняя девушка. Повреждены 12 многоквартирных и 4 частных дома, административное здание, спортивная школа, 7 гражданских автомобилей.

Двое раненых – в Шабельковке, где беспилотник попал в частный дом.

В результате атак дронов в Краматорске поврежден гараж, в Новодонецком – учебное заведение, в Иверском – кафе и объект инфраструктуры, в Левадном – нежилое помещение, в Петровке Первой – 14 частных домов.

Кроме того, сегодня Россия сбросила на Славянск три бомбы "ФАБ-250" с УМПК. Под ударом оказался частный сектор на окраине. Один дом разрушен до основания, еще более 20 – повреждены. Информации о пострадавших пока не поступало. Окончательные последствия обстрела выясняются.



















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