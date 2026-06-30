В репатриированных в Украину телах военных неоднократно обнаруживали взрывоопасные предметы, - полиция

В ходе первичного осмотра тел украинских военнослужащих, возвращенных в рамках репатриационных мер, правоохранители неоднократно обнаруживали взрывоопасные предметы.

Об этом рассказал заместитель начальника следственного управления - начальник отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека ГУНП в Кировоградской области Тарас Тарасенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Во время первичного осмотра тел неоднократно обнаруживались взрывоопасные предметы

"После возвращения тел мы проводим первичный осмотр. Прежде всего проверяем, нет ли предметов, которые могут представлять опасность. Такие случаи были неоднократно. Мы находили взрывоопасные предметы, гранаты и другие вещи, поэтому работаем максимально осторожно", - рассказал Тарасенко.

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Как происходит идентификация погибших украинских военных?

Параллельно с этим специалисты ищут личные вещи, которые помогают установить личность: документы, мобильные телефоны, жетоны и банковские карты. После этого начинается процесс тщательного осмотра. Следователи фиксируют и фотографируют особые приметы, татуировки, одежду и другие детали.

В полиции также отметили, что нередко останки нескольких человек могут быть смешаны. Это выявляется как во время визуального осмотра, так и по результатам ДНК-экспертиз. В таких ситуациях правоохранители совместно с судебно-медицинскими экспертами проводят сегментацию и разделяют останки для дальнейшего исследования.

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