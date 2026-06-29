ООН зафиксировала 40-процентный рост числа жертв среди гражданского населения в Украине

Число жертв среди гражданского населения в Украине за последние шесть месяцев выросло на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека.

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ООН зафиксировала более восьми тысяч жертв

Доклад охватывает период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года.

За это время Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала гибель 1 272 гражданских лиц и ранения еще 6 871 человека.

В ООН отмечают, что основной причиной жертв остаются российские атаки с применением дальнобойных ракет и беспилотников. Также возросло использование беспилотников малой дальности вблизи линии фронта, что затруднило эвакуацию населения и гуманитарные операции.

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Россия нанесла сотни ударов по энергетической инфраструктуре

Согласно данным доклада, с октября 2025 года по март 2026 года Россия совершила не менее 423 атаки на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также не менее 74 удара по теплоэлектроцентралям и другим объектам теплоснабжения.

"Наши выводы отражают несколько крайне тревожных тенденций: продолжительные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период, рост числа жертв среди гражданского населения по всей Украине, продолжение пыток и жестокого обращения с военнопленными, а также дальнейшие ограничения основных прав на оккупированной территории", — заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

В ООН подчеркнули, что перебои с электро- и теплоснабжением зимой особенно сказались на пожилых людях, лицах с инвалидностью и семьях с детьми.

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