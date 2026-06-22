ООН зафиксировала наибольшее число жертв среди гражданского населения в Украине с 2022 года
Из-за усиления российских авиаударов число погибших и раненых гражданских лиц в Украине в прошлом месяце достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении помощника генсека ООН по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамеда Халеда Хиари на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.
Массированные удары и последствия для регионов
По словам чиновника, 17 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под обстрелы попали Киевская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Николаевская области.
Также отмечается, что повреждения получили объекты культурного и исторического наследия, в частности Киево-Печерская лавра, входящая в список ЮНЕСКО. Накануне удар беспилотника пришелся по Харьковскому художественному музею.
По данным ЮНЕСКО, с февраля 2022 года в Украине повреждено более 530 культурных объектов.
Данные ООН о жертвах среди гражданского населения
Ссылаясь на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Хиари сообщил, что в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 мирных жителя, еще 1763 получили ранения.
Это самый высокий месячный показатель погибших и раненых начиная с апреля 2022 года, — подчеркнул он.
Всего с начала полномасштабного вторжения ООН подтвердила гибель не менее 16 126 гражданских лиц, в том числе 796 детей. Ранения получили 46 590 человек, включая 2835 детей. В ООН предполагают, что реальные цифры могут быть выше.
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