ООН зафіксувала найвищу кількість жертв серед цивільних в Україні з 2022 року

Через посилення російських повітряних атак кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні минулого місяця досягла найвищого рівня з квітня 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві помічника генсека ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамеда Халеда Хіарі на засіданні Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

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Масовані удари та наслідки для регіонів

За словами посадовця, 17 червня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під обстріли потрапили Київська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Миколаївська області.

Також зазначається, що пошкоджень зазнали об’єкти культурної та історичної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра, яка входить до списку ЮНЕСКО. Напередодні удар безпілотника прийшовся по Харківському художньому музею.

За даними ЮНЕСКО, з лютого 2022 року в Україні пошкоджено понад 530 культурних об’єктів.

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Дані ООН про жертви серед цивільних

Посилаючись на Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Хіарі повідомив, що у травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 отримали поранення.

Це найвищий місячний показник загиблих і поранених починаючи з квітня 2022 року, – наголосив він.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель щонайменше 16 126 цивільних, серед них 796 дітей. Поранення отримали 46 590 осіб, включно з 2835 дітьми. В ООН припускають, що реальні цифри можуть бути вищими.

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