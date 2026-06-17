Момент ударів РФ по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра показали момент ударів РФ у ніч на 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор.

Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність.

Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", - йдеться в повідомленні.

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Удар по Києву 15 червня

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

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