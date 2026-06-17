УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13206 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удар по Києво-Печерській лаврі
5 407 15

Момент ударів РФ по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра показали момент ударів РФ у ніч на 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор.

Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність.

Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Палаючий Київ з висоти пташиного польоту: у ДСНС показали, як ліквідували пожежі у столиці. ВIДЕО

Удар по Києву 15 червня

  • Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
  • Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.
  • Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
  • У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
  • У Печерському районі зазнала пошкоджень 

    Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

Читайте: Уламки двох балістичних ракет вилучено після удару РФ по кіностудії Довженка, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20922) Лавра (331) обстріл (34564)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Московитські потвори!
показати весь коментар
17.06.2026 08:56 Відповісти
+10
показати весь коментар
17.06.2026 09:00 Відповісти
+5
Голова Ради міністрів Російської імперії Петро Столипін похований у Києві на території Києво-Печерської лаври. Його поховали у вересні 1911 року біля Трапезної церкви після того, як на нього було скоєно смертельний замах у міському театрі.

Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
показати весь коментар
17.06.2026 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московитські потвори!
показати весь коментар
17.06.2026 08:56 Відповісти
після кацапського удару по Лаврі віряни повинні взяти автомати,
бо вже всі диявола побачили...
показати весь коментар
17.06.2026 08:56 Відповісти
Віряни то одна справа. Після цього удару по Лаврі українська влада має вигнати всіх мовсковських попів не тільки з Лавр, а всіх храмів України. В нас є ПЦУ, Греко-Католики і Римо-католики, протестанські, єврейські і мусульманські общини. УПЦ МП - філії сатанінської російської церкви в Україні більше не має бути.
показати весь коментар
17.06.2026 09:54 Відповісти
Кацапи розпочали "прасрочєний Петріот", продовжили "зєлєнскій пріказал СБУ паджечь Лавру" а закінчили "да нічєво страшного".
показати весь коментар
17.06.2026 08:57 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2026 09:00 Відповісти
Голова Ради міністрів Російської імперії Петро Столипін похований у Києві на території Києво-Печерської лаври. Його поховали у вересні 1911 року біля Трапезної церкви після того, як на нього було скоєно смертельний замах у міському театрі.

Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
показати весь коментар
17.06.2026 09:01 Відповісти
Тому, що ми люди, а вони ні ...
показати весь коментар
17.06.2026 09:08 Відповісти
Така в нас сьогодні влада. Для них наші святині пусте місце. Вони ніякого відношення не мають до Україн, хіба що тільки паспортів і посад. В їх очах долари, евро, криптовалюта і вічна влада.
показати весь коментар
17.06.2026 10:00 Відповісти
з 2019 - і хм його знає де
це зелене сміття в підручниках історії України
залишиться величезним прочерком на 5 сторінок.
показати весь коментар
17.06.2026 09:05 Відповісти
шо кому а курці просо
показати весь коментар
17.06.2026 09:59 Відповісти
а пітуху пітухове...
показати весь коментар
17.06.2026 10:27 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2026 09:27 Відповісти
а давайте будемо ********* поляків, а не москалів...
показати весь коментар
17.06.2026 09:41 Відповісти
Прилетіли з москви свині
Стерти вікові святині...
Чорт з Пуйлом на крилах дрону
По Собору б'ють з розгону...
Коли ж влада України
Вижене за ці руїни
З наших храмів всіх catsapiv
Вічних українців катів?
показати весь коментар
17.06.2026 09:51 Відповісти
буба в вас є..
шо він чірикне за то і труси знімите!
крадемо за Україну!
показати весь коментар
17.06.2026 10:05 Відповісти
 
 