Момент ударів РФ по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО
У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра показали момент ударів РФ у ніч на 15 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор.
Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність.
Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", - йдеться в повідомленні.
Удар по Києву 15 червня
- Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
- Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі зазнала пошкоджень
Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.
Топ коментарі
+10 Фима Планшеткина
показати весь коментар17.06.2026 08:56 Відповісти Посилання
+10 YU ST
показати весь коментар17.06.2026 09:00 Відповісти Посилання
+5 Нур Нур
показати весь коментар17.06.2026 09:01 Відповісти Посилання
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бо вже всі диявола побачили...
Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
це зелене сміття в підручниках історії України
залишиться величезним прочерком на 5 сторінок.
Стерти вікові святині...
Чорт з Пуйлом на крилах дрону
По Собору б'ють з розгону...
Коли ж влада України
Вижене за ці руїни
З наших храмів всіх catsapiv
Вічних українців катів?
шо він чірикне за то і труси знімите!
крадемо за Україну!