Палаючий Київ з висоти пташиного польоту: у ДСНС показали, як ліквідували пожежі у столиці. ВIДЕО

Рятувальники показали, як авіація ДСНС ліквідувала пожежі, що виникли внаслідок російських ударів по Києву 15 червня.

Відео оприлюднила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там розповіли, що над столицею працювали два гвинтокрили Мі-8 та ЕС225: екіпажі здійснили 39 скидів води - понад 97 тонн на осередки пожеж.

"Ця атака рф забрала життя 5 людей. Ще 44 особи, серед яких 3 дітей, отримали поранення. У вогні опинилася і душа Києва - Києво-Печерська лавра. Але вистояла. Як вистояв Київ. Як стоїть і бореться за своє майбутнє вся Україна!" - додали у ДСНС.



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Удар по Києву 15 червня

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

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