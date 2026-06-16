Горящий Киев с высоты птичьего полёта: в ГСЧС показали, как ликвидировали пожары в столице. ВИДЕО

Спасатели показали, как авиация ГСЧС ликвидировала пожары, возникшие в результате российских ударов по Киеву 15 июня.

Видео обнародовала пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Там рассказали, что над столицей работали два вертолета Ми-8 и ЕС225: экипажи совершили 39 сбросов воды — более 97 тонн на очаги пожаров.

"Эта атака РФ унесла жизни 5 человек. Еще 44 человека, среди которых 3 ребенка, получили ранения. В огне оказалась и душа Киева — Киево-Печерская лавра. Но она выстояла. Как выстоял Киев. Как стоит и борется за свое будущее вся Украина!" — добавили в ГСЧС.



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Удар по Киеву 15 июня

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 локациях.

Самые большие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе пострадала Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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