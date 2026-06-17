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Момент ударов РФ по Киево-Печерской лавре

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" показали кадры ударов РФ в ночь на 15 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Первые секунды прицельного удара российского дрона, попавшего в самое сердце Киево-Печерской лавры — Успенский собор.

Охваченный пламенем храм — это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность.

Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", - говорится в сообщении.

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Удар по Киеву 15 июня

  • Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
  • Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.
  • Наибольшие разрушения понесла Оболонский район — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе повреждения получила

    Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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Автор: 

Киев (26499) Лавра (451) обстрел (33210)
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Топ комментарии
+11
Московитські потвори!
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17.06.2026 08:56 Ответить
+10
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17.06.2026 09:00 Ответить
+5
Голова Ради міністрів Російської імперії Петро Столипін похований у Києві на території Києво-Печерської лаври. Його поховали у вересні 1911 року біля Трапезної церкви після того, як на нього було скоєно смертельний замах у міському театрі.

Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
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17.06.2026 09:01 Ответить
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Московитські потвори!
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17.06.2026 08:56 Ответить
після кацапського удару по Лаврі віряни повинні взяти автомати,
бо вже всі диявола побачили...
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17.06.2026 08:56 Ответить
Віряни то одна справа. Після цього удару по Лаврі українська влада має вигнати всіх мовсковських попів не тільки з Лавр, а всіх храмів України. В нас є ПЦУ, Греко-Католики і Римо-католики, протестанські, єврейські і мусульманські общини. УПЦ МП - філії сатанінської російської церкви в Україні більше не має бути.
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17.06.2026 09:54 Ответить
Кацапи розпочали "прасрочєний Петріот", продовжили "зєлєнскій пріказал СБУ паджечь Лавру" а закінчили "да нічєво страшного".
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17.06.2026 08:57 Ответить
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17.06.2026 09:00 Ответить
Голова Ради міністрів Російської імперії Петро Столипін похований у Києві на території Києво-Печерської лаври. Його поховали у вересні 1911 року біля Трапезної церкви після того, як на нього було скоєно смертельний замах у міському театрі.

Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
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17.06.2026 09:01 Ответить
Тому, що ми люди, а вони ні ...
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17.06.2026 09:08 Ответить
Така в нас сьогодні влада. Для них наші святині пусте місце. Вони ніякого відношення не мають до Україн, хіба що тільки паспортів і посад. В їх очах долари, евро, криптовалюта і вічна влада.
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17.06.2026 10:00 Ответить
з 2019 - і хм його знає де
це зелене сміття в підручниках історії України
залишиться величезним прочерком на 5 сторінок.
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17.06.2026 09:05 Ответить
шо кому а курці просо
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17.06.2026 09:59 Ответить
а пітуху пітухове...
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17.06.2026 10:27 Ответить
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17.06.2026 09:27 Ответить
а давайте будемо ********* поляків, а не москалів...
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17.06.2026 09:41 Ответить
Прилетіли з москви свині
Стерти вікові святині...
Чорт з Пуйлом на крилах дрону
По Собору б'ють з розгону...
Коли ж влада України
Вижене за ці руїни
З наших храмів всіх catsapiv
Вічних українців катів?
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17.06.2026 09:51 Ответить
буба в вас є..
шо він чірикне за то і труси знімите!
крадемо за Україну!
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17.06.2026 10:05 Ответить
 
 