Момент ударов РФ по Киево-Печерской лавре
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" показали кадры ударов РФ в ночь на 15 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Первые секунды прицельного удара российского дрона, попавшего в самое сердце Киево-Печерской лавры — Успенский собор.
Охваченный пламенем храм — это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность.
Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", - говорится в сообщении.
Удар по Киеву 15 июня
- Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
- Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.
- Наибольшие разрушения понесла Оболонский район — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе повреждения получила
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
Топ комментарии
+11 Фима Планшеткина
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+10 YU ST
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+5 Нур Нур
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бо вже всі диявола побачили...
Чому гівно цього підара досі не викинуто на смітник?
це зелене сміття в підручниках історії України
залишиться величезним прочерком на 5 сторінок.
Стерти вікові святині...
Чорт з Пуйлом на крилах дрону
По Собору б'ють з розгону...
Коли ж влада України
Вижене за ці руїни
З наших храмів всіх catsapiv
Вічних українців катів?
шо він чірикне за то і труси знімите!
крадемо за Україну!