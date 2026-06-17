Момент ударов РФ по Киево-Печерской лавре

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" показали кадры ударов РФ в ночь на 15 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Первые секунды прицельного удара российского дрона, попавшего в самое сердце Киево-Печерской лавры — Успенский собор.

Охваченный пламенем храм — это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность.

Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", - говорится в сообщении.

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Удар по Киеву 15 июня

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе повреждения получила Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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