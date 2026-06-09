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Новини Засідання Радбезу ООН
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США в ООН: вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом

Представник США в ООН: війна Росії проти України має бути негайно припинена

Представник США Дан Негреа заявив у Раді Безпеки ООН, що війна проти України є стратегічною поразкою Росії та закликав до негайного припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи - у вогні… Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже", - наголосив Негреа.

Він закликав держави-члени ООН "негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення".

"Йдеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії", - зазначив американський дипломат.

При цьому Негреа висловив переконання, що "ця війна може завершитися лише шляхом переговорів".

"США готові, як і раніше, - і ми неодноразово говорили про це обом сторонам, - сприяти тривалому припиненню війни", - запевнив він.

Що передувало?

8 червня Рада Безпеки ООН зібралася на прохання України на екстрене засідання через останню масовану російську атаку. На ньому:

  • заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло закликала зменшити напругу у війні Росії проти України та повернутися до переговорів.
  • Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.
  • міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що

    Кремль не може впливати на рішення іноземних держав щодо роботи їхніх посольств у Києві. Жодні російські погрози не можуть визначати рівень дипломатичної присутності інших країн в Україні.

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Автор: 

ООН (3507) Радбез ООН (921)
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Топ коментарі
+6
Тільки що ви прослухали наступну серію стурбованості від країни з самою потужною армією світу.
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09.06.2026 07:30 Відповісти
+5
ага
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09.06.2026 07:29 Відповісти
+3
Пару томагавков по бункеру вместо озабоченности помогли б реально
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09.06.2026 07:30 Відповісти
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ага
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09.06.2026 07:29 Відповісти
и шо?
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09.06.2026 07:33 Відповісти
стратегічний провал
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09.06.2026 07:34 Відповісти
«Короткість - сестра таланту»
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09.06.2026 07:33 Відповісти
Тільки що ви прослухали наступну серію стурбованості від країни з самою потужною армією світу.
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09.06.2026 07:30 Відповісти
Пару томагавков по бункеру вместо озабоченности помогли б реально
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09.06.2026 07:30 Відповісти
одна по дверям ,друга залітає до пуйла
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09.06.2026 07:37 Відповісти
Там здохне одне *****, свинособаки виберуть таке саме *****. Тільки розчленування мордору допоможе.
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09.06.2026 07:58 Відповісти
Всього-то? Не руйнуванням системи безпеки у світі, не геополітичною та економічною катастрофою, нє? А просто стратегічна помилка?
Ню-ню...
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09.06.2026 07:41 Відповісти
В тому числі і стратегічним провалом США. Світ зрозумів, США за свої слова не відповідає.
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09.06.2026 08:38 Відповісти
ворог всього людства - кацапія, в війні з Україною показала свою стратегічну неспроможність... зато які були амбійії.... - "страх" .... китайці усміхаються і думають, а навіщо нам Тайвань, коли є кусок пожирніше і практично неспроможній...
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09.06.2026 09:32 Відповісти
 
 