США в ООН: вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом

Представник США Дан Негреа заявив у Раді Безпеки ООН, що війна проти України є стратегічною поразкою Росії та закликав до негайного припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи - у вогні… Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже", - наголосив Негреа.

Він закликав держави-члени ООН "негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення".

"Йдеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії", - зазначив американський дипломат.

При цьому Негреа висловив переконання, що "ця війна може завершитися лише шляхом переговорів".

"США готові, як і раніше, - і ми неодноразово говорили про це обом сторонам, - сприяти тривалому припиненню війни", - запевнив він.

Що передувало?

8 червня Рада Безпеки ООН зібралася на прохання України на екстрене засідання через останню масовану російську атаку. На ньому:

заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло закликала зменшити напругу у війні Росії проти України та повернутися до переговорів.

Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.

міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Кремль не може впливати на рішення іноземних держав щодо роботи їхніх посольств у Києві. Жодні російські погрози не можуть визначати рівень дипломатичної присутності інших країн в Україні.

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