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Новости Заседание Совбеза ООН
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США в ООН: вторжение России в Украину стало стратегическим провалом

Представитель США в ООН: война России против Украины должна быть немедленно прекращена

Представитель США Дан Негреа заявил в Совете Безопасности ООН, что война против Украины является стратегическим поражением России, и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы - в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже", - подчеркнул Негреа.

Он призвал государства-члены ООН "немедленно прекратить поддержку военных усилий России, поскольку эта война не имеет военного решения".

"Речь идет и об Иране, который поставлял России дроны для использования в Украине, а также о Кубе, которая продолжает войну, позволяя тысячам наемников воевать на стороне России", - отметил американский дипломат.

При этом Негреа выразил убеждение, что "эта война может завершиться только путем переговоров".

"США готовы, как и раньше, - и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, - содействовать длительному прекращению войны", - заверил он.

Что предшествовало?

8 июня Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Украины на экстренное заседание из-за последней массированной российской атаки. На нем:

  • заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло призвала снизить напряженность в войне России против Украины и вернуться к переговорам.
  • Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что

    Кремль не может влиять на решения иностранных государств относительно работы их посольств в Киеве. Никакие российские угрозы не могут определять уровень дипломатического присутствия других стран в Украине.

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Автор: 

ООН (4264) Совбез ООН (1162)
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Топ комментарии
+7
Тільки що ви прослухали наступну серію стурбованості від країни з самою потужною армією світу.
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09.06.2026 07:30 Ответить
+6
Пару томагавков по бункеру вместо озабоченности помогли б реально
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09.06.2026 07:30 Ответить
+5
ага
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09.06.2026 07:29 Ответить
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ага
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09.06.2026 07:29 Ответить
и шо?
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09.06.2026 07:33 Ответить
стратегічний провал
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09.06.2026 07:34 Ответить
«Короткість - сестра таланту»
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09.06.2026 07:33 Ответить
Тільки що ви прослухали наступну серію стурбованості від країни з самою потужною армією світу.
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09.06.2026 07:30 Ответить
Пару томагавков по бункеру вместо озабоченности помогли б реально
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09.06.2026 07:30 Ответить
одна по дверям ,друга залітає до пуйла
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09.06.2026 07:37 Ответить
Там здохне одне *****, свинособаки виберуть таке саме *****. Тільки розчленування мордору допоможе.
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09.06.2026 07:58 Ответить
Здохне *****, вся система рухне.
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09.06.2026 09:52 Ответить
Всього-то? Не руйнуванням системи безпеки у світі, не геополітичною та економічною катастрофою, нє? А просто стратегічна помилка?
Ню-ню...
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09.06.2026 07:41 Ответить
В тому числі і стратегічним провалом США. Світ зрозумів, США за свої слова не відповідає.
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09.06.2026 08:38 Ответить
ворог всього людства - кацапія, в війні з Україною показала свою стратегічну неспроможність... зато які були амбійії.... - "страх" .... китайці усміхаються і думають, а навіщо нам Тайвань, коли є кусок пожирніше і практично неспроможній...
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09.06.2026 09:32 Ответить
Схоже у Білому Домі знову змінилася політична повістка. Або трумп втрачає контроль...
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09.06.2026 09:53 Ответить
 
 