США в ООН: вторжение России в Украину стало стратегическим провалом

Представитель США Дан Негреа заявил в Совете Безопасности ООН, что война против Украины является стратегическим поражением России, и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы - в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже", - подчеркнул Негреа.

Он призвал государства-члены ООН "немедленно прекратить поддержку военных усилий России, поскольку эта война не имеет военного решения".

"Речь идет и об Иране, который поставлял России дроны для использования в Украине, а также о Кубе, которая продолжает войну, позволяя тысячам наемников воевать на стороне России", - отметил американский дипломат.

При этом Негреа выразил убеждение, что "эта война может завершиться только путем переговоров".

"США готовы, как и раньше, - и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, - содействовать длительному прекращению войны", - заверил он.

Что предшествовало?

8 июня Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Украины на экстренное заседание из-за последней массированной российской атаки. На нем:

заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло призвала снизить напряженность в войне России против Украины и вернуться к переговорам.

Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Кремль не может влиять на решения иностранных государств относительно работы их посольств в Киеве. Никакие российские угрозы не могут определять уровень дипломатического присутствия других стран в Украине.

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