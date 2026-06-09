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Новости Прекращение войны Заседание Совбеза ООН
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Украина в ООН призвала проголосовать за резолюцию о прекращении огня

Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня

Представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал членов Совбеза поддержать немедленное прекращение огня, усилить ПВО Украины и ввести всеобъемлющие санкции против российского ВПК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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Мельник подчеркнул, что принятие резолюции стало бы важным шагом в укреплении доверия и способствовало бы созданию условий для начала настоящих переговоров, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Дипломат также в очередной раз призвал партнеров увеличить поддержку Украины, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, "как минимум в десять раз, а еще лучше – в двадцать раз".

Самым эффективным способом защиты мирного населения, по его словам, является предоставление Украине достаточных возможностей для перехвата российских ракет и беспилотников – "сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году".

Постпред считает, что члены ООН должны перейти от фрагментарных мер к скоординированным и всеобъемлющим санкциям против российской военной машины. Главной целью должен стать военно-промышленный комплекс РФ, который продолжает производить вооружение для ежедневного террора против гражданских украинцев.

"Все каналы, по которым в Россию продолжают поступать критически важные технологии и компоненты, должны быть перекрыты", – подчеркнул Мельник.

Что предшествовало?

8 июня Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Украины на экстренное заседание из-за последней массированной российской атаки. На нем:

  • заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло призвала снизить напряженность в войне России против Украины и вернуться к переговорам.
  • Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что

    Кремль не может влиять на решения иностранных государств относительно работы их посольств в Киеве. Никакие российские угрозы не могут определять уровень дипломатического присутствия других стран в Украине.

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І кому потрібна та резолюція, що вона дасть. Ціми "резолюціями ООН" всі давно підтираються, як і саомю ООН.
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09.06.2026 07:28 Ответить
 
 