Україна в ООН закликала до голосування за резолюцію про припинення вогню

Представник України при ООН Андрій Мельник закликав членів Радбезу підтримати негайне припинення вогню, посилити ППО України та запровадити всеосяжні санкції проти російського ВПК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Мельник наголосив, що прийняття резолюції стало б важливим кроком зміцнення довіри та сприяти створенню умов для початку справжніх переговорів, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Дипломат також укотре закликав партнерів збільшити підтримку України, насамперед у сфері протиповітряної оборони, "щонайменше вдесятеро, а ще краще – у двадцять разів".

Найефективнішим способом захисту мирного населення, за його словами, є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників – "сьогодні, а не завтра, не наступного місяця, не наступного року".

Постпред вважає, що члени ООН мають перейти від фрагментарних заходів до скоординованих і всеосяжних санкцій проти російської воєнної машини. Головною ціллю має стати військово-промисловий комплекс РФ, який продовжує виробляти озброєння для щоденного терору проти цивільних українців.

"Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті", – підкреслив Мельник.

Що передувало?

8 червня Рада Безпеки ООН зібралася на прохання України на екстрене засідання через останню масовану російську атаку. На ньому:

заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло закликала зменшити напругу у війні Росії проти України та повернутися до переговорів.

Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.

міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Кремль не може впливати на рішення іноземних держав щодо роботи їхніх посольств у Києві. Жодні російські погрози не можуть визначати рівень дипломатичної присутності інших країн в Україні.

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