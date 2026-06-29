ООН зафіксувала 40-відсоткове зростання кількості жертв серед цивільних в Україні

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні за останні шість місяців зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у доповіді Управління ООН з прав людини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

ООН зафіксувала понад вісім тисяч жертв

Доповідь охоплює період із 1 грудня 2025 року до 31 травня 2026 року.

За цей час Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель 1 272 цивільних осіб і поранення ще 6 871 людини.

В ООН зазначають, що основною причиною жертв залишаються російські атаки із застосуванням далекобійних ракет та безпілотників. Також зросло використання безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту, що ускладнило евакуацію населення та гуманітарні операції.

Читайте: ООН зафіксувала найвищу кількість жертв серед цивільних в Україні з 2022 року

Росія завдала сотні ударів по енергетичній інфраструктурі

За даними доповіді, з жовтня 2025 року по березень 2026 року Росія здійснила щонайменше 423 атаки на об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також щонайменше 74 удари по теплоелектроцентралях та інших об'єктах теплопостачання.

"Наші висновки висвітлюють кілька вкрай тривожних тенденцій: тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період, зростання кількості жертв серед цивільних осіб по всій Україні, продовження катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, а також подальші обмеження основоположних прав на окупованій території", – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

В ООН наголосили, що перебої з електро- та теплопостачанням взимку особливо позначилися на людях похилого віку, особах з інвалідністю та сім'ях із дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з початку 2022 року, - ООН