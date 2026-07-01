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Новини Втрати ворога
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Росія за добу втратила 1210 військових і майже 400 одиниць автотехніки та спецтехніки, - Генштаб

Генштаб оновив дані про втрати армії Росії

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1210 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати російської армії за добу

За даними Генштабу, протягом доби російські війська втратили:

  • особового складу – 1210 осіб;
  • танків – 2;
  • бойових броньованих машин – 5;
  • артилерійських систем – 71;
  • РСЗВ – 2;
  • засобів ППО – 4;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 395;
  • спеціальної техніки – 1;
  • наземних роботизованих комплексів – 5.

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Загальні втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати російської армії становлять:

  • близько 1 404 760 військових;
  • 12 069 танків;
  • 24 856 бойових броньованих машин;
  • 45 111 артилерійських систем;
  • 383 067 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 114 499 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У Генеральному штабі зазначили, що дані уточнюються.

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Автор: 

армія рф (21408) Генштаб ЗС (8580) втрати (4705)
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Топ коментарі
+7
Бажано повернутись до вчорашнього формату подачі інформації .
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01.07.2026 07:45 Відповісти
+4
непогано. але бажано більше, особливо літаків та пароплавів
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01.07.2026 07:38 Відповісти
+3
Шановний Цензоре! Інформація від ЗСУ про втрати ворога - це таки важливо!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.07.2026 07:50 Відповісти

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