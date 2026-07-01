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Росія за добу втратила 1210 військових і майже 400 одиниць автотехніки та спецтехніки, - Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1210 російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати російської армії за добу
За даними Генштабу, протягом доби російські війська втратили:
- особового складу – 1210 осіб;
- танків – 2;
- бойових броньованих машин – 5;
- артилерійських систем – 71;
- РСЗВ – 2;
- засобів ППО – 4;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 395;
- спеціальної техніки – 1;
- наземних роботизованих комплексів – 5.
Загальні втрати РФ
Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати російської армії становлять:
- близько 1 404 760 військових;
- 12 069 танків;
- 24 856 бойових броньованих машин;
- 45 111 артилерійських систем;
- 383 067 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 114 499 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
У Генеральному штабі зазначили, що дані уточнюються.
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