Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів убитими та важкопораненими, - Зеленський

Росія платить за продовження війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів убитими та важкопораненими щомісяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

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За словами глави держави, ця кількість зростатиме в міру того, як Україна посилюватиме свої спроможності зі стримування російських атак.

"Зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами у щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту вбитими й важкопораненими. І ця кількість буде зростати в міру нашого покращення спроможностей зупиняти російські атаки", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська армія сьогодні є головною силою в Європі, здатною тривалий час стримувати повномасштабну агресію.

Також Зеленський закликав партнерів уже зараз працювати над довгостроковими механізмами фінансування українського війська на роки вперед.

Він подякував Європейському Союзу за пакет підтримки на 90 млрд євро та наголосив, що сильна українська армія є важливим елементом безпеки всієї Європи.

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