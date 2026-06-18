Россия ежемесячно теряет 30 тысяч солдат убитыми и тяжелоранеными, - Зеленский
Россия платит за продолжение войны потерями в размере не менее 30 тысяч солдат — убитых и тяжелораненых — ежемесячно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
По словам главы государства, это число будет расти по мере того, как Украина будет укреплять свои возможности по сдерживанию российских атак.
"Сейчас Россия платит за продолжение этой войны потерями в размере не менее 30 тысяч солдат каждый месяц на линии фронта — убитыми и тяжелоранеными. И это число будет расти по мере того, как мы будем улучшать свои возможности по сдерживанию российских атак", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинская армия сегодня является главной силой в Европе, способной длительное время сдерживать полномасштабную агрессию.
Также Зеленский призвал партнеров уже сейчас работать над долгосрочными механизмами финансирования украинской армии на годы вперед.
Он поблагодарил Европейский Союз за пакет поддержки в размере 90 млрд евро и подчеркнул, что сильная украинская армия является важным элементом безопасности всей Европы.
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