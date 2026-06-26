У Росії помер близький соратник Путіна, ексміністр оборони Іванов, - росЗМІ

У Росії у віці 73 років помер колишній міністр оборони РФ Сергій Іванов, який тривалий час входив до найближчого оточення диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Настоящее время". Про смерть Іванова також повідомила російська "Єдина ліга ВТБ". Причину смерті офіційно не називають.

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Був одним із ключових соратників Путіна

Іванов народився 31 січня 1953 року в Ленінграді. Після закінчення Ленінградського державного університету працював у КДБ СРСР.

У 1998 році став заступником директора ФСБ, пізніше очолив Раду безпеки Росії.

У 2001–2007 роках Іванов обіймав посаду міністра оборони Росії.

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Вважався наступником Путіна

Перед президентськими виборами 2008 року Сергія Іванова називали одним із головних претендентів на роль наступника Володимира Путіна. Іванов був ровесником російського президента – обом виповнилося по 73 роки. Однак президентом Росії тоді став Дмитро Медведєв.

З 2011 року Іванов очолював адміністрацію президента РФ.

Із 2016 року він був спеціальним представником президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту.

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