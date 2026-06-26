В России скончался один из соратников Путина, экс-министр обороны Сергей Иванов, - российские СМИ

В России в возрасте 73 лет скончался бывший министр обороны РФ Сергей Иванов, который долгое время входил в ближайшее окружение Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "Настоящее время". О смерти Иванова также сообщила российская "Единая лига ВТБ". Причину смерти официально не называют.

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Был одним из ключевых соратников Путина

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского государственного университета работал в КГБ СССР, а после распада Советского Союза перешел в Службу внешней разведки РФ.

В 1998 году стал заместителем директора ФСБ, позже возглавил Совет безопасности России.

В 2001–2007 годах Иванов занимал должность министра обороны России. В этот период продолжался курс на модернизацию российских вооруженных сил и укрепление военного потенциала страны.

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Считался преемником Путина

Перед президентскими выборами 2008 года Сергея Иванова называли одним из главных претендентов на роль преемника Владимира Путина. Однако президентом России тогда стал Дмитрий Медведев.

После этого Иванов работал вице-премьер-министром, а с 2011 года возглавлял администрацию президента РФ.

С 2016 года он был специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также входил в наблюдательный совет государственной корпорации "Ростех".

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