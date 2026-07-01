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Новости Потери врага
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Россия за сутки потеряла 1210 военнослужащих и почти 400 единиц автотехники и спецтехники, - Генштаб

Генштаб обновил данные о потерях армии России

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1210 российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери российской армии за сутки

По данным Генштаба, за сутки российские войска потеряли:

  • личного состава – 1210 человек;
  • танков – 2;
  • боевых бронированных машин – 5;
  • артиллерийских систем – 71;
  • РСЗО – 2;
  • средств ПВО – 4;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 395;
  • специальной техники – 1;
  • наземных роботизированных комплексов – 5.

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Общие потери РФ

С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери российской армии составляют:

  • около 1 404 760 военнослужащих;
  • 12 069 танков;
  • 24 856 боевых бронированных машин;
  • 45 111 артиллерийских систем;
  • 383 067 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 114 499 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В Генеральном штабе отметили, что данные уточняются.

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Автор: 

армия РФ (23188) Генштаб ВС (8269) потери (4686)
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Топ комментарии
+8
Бажано повернутись до вчорашнього формату подачі інформації .
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01.07.2026 07:45 Ответить
+5
Минув 4515! день москальсько-української війни.
485!!!! одиниць знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Броня, НРК та спецтехніка присутні, ППО, логістика та арта файно.
Сукупна арта перевалила за 47 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 404 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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01.07.2026 08:52 Ответить
+4
непогано. але бажано більше, особливо літаків та пароплавів
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01.07.2026 07:38 Ответить

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