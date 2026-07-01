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Россия за сутки потеряла 1210 военнослужащих и почти 400 единиц автотехники и спецтехники, - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1210 российских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери российской армии за сутки
По данным Генштаба, за сутки российские войска потеряли:
- личного состава – 1210 человек;
- танков – 2;
- боевых бронированных машин – 5;
- артиллерийских систем – 71;
- РСЗО – 2;
- средств ПВО – 4;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891;
- автомобильной техники и автоцистерн – 395;
- специальной техники – 1;
- наземных роботизированных комплексов – 5.
Общие потери РФ
С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери российской армии составляют:
- около 1 404 760 военнослужащих;
- 12 069 танков;
- 24 856 боевых бронированных машин;
- 45 111 артиллерийских систем;
- 383 067 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 114 499 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
В Генеральном штабе отметили, что данные уточняются.
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485!!!! одиниць знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Броня, НРК та спецтехніка присутні, ППО, логістика та арта файно.
Сукупна арта перевалила за 47 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 404 000 це більше ніж все міське населення Омської області.