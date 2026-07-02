Сили оборони у червні уразили понад 2000 одиниць російської артилерії, - Міноборони

У червні втрати Росії в артилерії стали найбільшими за весь час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Сили оборони України уразили 2074 одиниці артилерійського озброєння противника. Для порівняння, у травні було знищено та виведено з ладу 1993 одиниці. Це більше ніж 110 стандартних артилерійських дивізіонів.

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Удари по техніці та логістиці

Також у червні знищено або підбито найбільшу кількість автомобільної техніки та автоцистерн — 12 878 одиниць. У травні цей показник становив 8612.

У Міноборони нагадали, що запустили окрему програму "Логістичний локдаун". Її мета – масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

Крім того, Сили оборони у червні уразили: 103 російських танки, 197 бойових броньованих машин, 60 одиниць ППО.

Також повідомляється, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 405 900 осіб.

Раніше Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні повідомив, що сумарні втрати військовослужбовців Росії та України вбитими, пораненими та зниклими безвісти за чотири роки повномасштабної війни перетнули позначку у 2 мільйони осіб. Співвідношення втрат між країнами у першій половині 2026 року зросло майже до 8:1.

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