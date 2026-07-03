Сили безпілотних систем збільшили ураження ворожих цілей на 1150% з початку року

Сили безпілотних систем ЗСУ з початку 2026 року збільшили кількість уражень ворожих цілей в оперативній та стратегічній глибині на 1150%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах безпілотних систем.

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За даними військових, лише протягом червня підрозділи СБС виконали тисячі бойових місій на різних напрямках.

"Лише протягом червня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу противника", – повідомили у СБС.

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За місяць виконали понад 8,5 тисячі бойових місій

У червні оператори СБС виконали:

Deep Strike (500–2000 км) – 2359 бойових місій, уражено 172 стратегічні об'єкти;

Middle Strike (150–300 км) – 3406 бойових місій, уражено або знищено 1682 цілі;

Front Strike (25–150 км) – 2747 бойових місій, уражено або знищено 1265 цілей.

Основними цілями залишаються підприємства військово-промислового комплексу, паливно-енергетична інфраструктура, склади боєприпасів і пального, логістика, військова техніка, командні пункти та жива сила противника.

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Під ударами опинилися НПЗ, військові бази та порти

Серед об'єктів, які СБС назвали ураженими, – Астраханський газопереробний завод, Ільський, Афіпський, Новокуйбишевський, Московський, Слов'янський та "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" нафтопереробні заводи, нафтобази "Петергофська", "Розсош" і Суровікінська, нафтові термінали "Санкт-Петербург" та "ТЕС-Термінал-1", порт "Кавказ", військово-морська база "Кронштадт", 15-й арсенал ВМФ РФ, корвет "Бойкий" та центри космічного зв'язку "Дубна", "Сколково" і "Медвежьи озёра".

Окремим напрямком роботи СБС залишається тимчасово окупований Крим.

"Доконаний факт: птах-2026 переносить жалючі спецефекти війни на територію окупанта", – заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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